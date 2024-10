Majoral desmenteix cap assessorament en els projectes de l'antiga fàbrica de tabac

Andorra la VellaJosep Majoral ha respost de manera contundent a les acusacions fetes pel cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, sobre el seu suposat paper en la compra de l'edifici CATSA. Cairat havia denunciat públicament que Majoral treballava per a interessos privats en aquesta operació. Fet que ha provocat un dur enfrontament entre els dos.

Majoral, molest amb aquestes acusacions, ha qualificat la situació de "bastant ridícula". A més ha afirmat que Cairat "parla sense coneixement de causa". En paraules exclusives per a aquest diari, l'excònsol ha deixat clar que no està involucrat en cap operació privada relacionada amb la compra de l'edifici CATSA ni actua en nom de cap propietari. "No estic assessorant a ningú", ha declarat categòricament Majoral.

Tensió laurediana

Resumint, La polèmica va esclatar després que Cerni Cairat acusés públicament Majoral de treballar per a un privat en la compra de l'esmentat edifici. El cònsol va criticar durament a Majoral titllant-lo "d'immoral".

"El que trobo certament reprovable i immoral és que s'anunciés el 12 de desembre en un debat electoral que treballaria conjuntament amb el Govern per adquirir aquest immoble, i, tot just uns mesos després, treballi pel seu interès particular". Va afirmar Cairat la setmana passada.

Per la seva banda, Majoral ha volgut tancar qualsevol sospita sobre la seva activitat i ha rebutjat categòricament les insinuacions del cònsol major. Segons ell, Cairat "li falta molta informació al respecte" i no té proves per fonamentar aquestes acusacions. "No represento ni la propietat ni els interessos de ningú. L'únic que represento són els meus interessos, i la pel·lícula acaba aquí", ha assegurat l'excònsol.

L'enfrontament posa de manifest la tensió creixent dins de la política comunal de Sant Julià de Lòria, amb l'edifici CATSA com a epicentre de la controvèrsia. El futur de l'immoble encara és un tema candent, amb diverses parts implicades en el debat sobre la seva adquisició i protecció.