Majoral proposa que el debat sobre l'ordinació la vall del Madriu s'aparqui temporalment

Sant JuliàEl cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, aposta per treballar altres aspectes de les relacions entre els comuns que no siguin l'ordinació de la vall del Madriu, ja que encara no hi ha acord, segons ha informat RTVA. D'una banda, Andorra la Vella, Sant Julià i Encamp estan d'acord amb tirar endavant el text ja redactat. D'altra banda, Escaldes no està d'acord. Majoral, que també és el president del consell d'administració de la vall, considera que s'ha de deixar respirar el tema i parlar de més qüestions per tal de guanyar confiança. I un cop s'hagi fet, tornar a parlar de la vall.