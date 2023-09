Majoral tanca la porta a obrir un procés de participació ciutadana per escollir el disseny de la nova façana del Centre Cultural

Andorra la VellaJosep Majoral ha tancat la porta a la possibilitat d'obrir un procés de participació ciutadana per decidir quin serà el disseny de la nova façana del Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria davant la demanda de Desperta Laurèdia. El cònsol major lauredià s'ha mostrat decidit a tirar endavant, juntament amb la minoria, l'elecció del futur aspecte de la cara de la instal·lació entre els projectes que es presentin per part de l'empresa adjudicatària amb la voluntat de poder reobrir l'equipament al més aviat possible i no dilatar-ho en el temps.

Ho ha manifestat en el marc de la sessió de consell de comú que ha tingut lloc aquest dimecres, en la qual el conseller de l'oposició, Cerni Cairat, ha defensat que, tenint en compte que l'edifici "és la vida pel poble per l'activitat que s'hi genera al llarg de tot el dia", consideren oportú i necessari obrir a la societat civil la decisió de com s'ha d'erigir la nova façana. "Consideràvem que la decisió de quin havia de ser el projecte final i quina cara havia de tenir la façana, no havia de dependre només de la majoria comunal, i potser tampoc de nosaltres com a minoria, per tant, valoràvem l'opció de poder obrir un procés més ampli de decisió", ha exposat.

En aquesta línia, com s'ha mencionat anteriorment, el mandatari ha assenyalat que aquesta possibilitat faria dilatar en el temps la reactivació de l'equipament i ha defensat que des del primer moment s'ha informat la població de tot el que s'anava, s'ha fet i es farà al centre Cultural per rehabilitar-lo després de l'incendi del passat 8 de novembre. "Tots volem obrir les portes del centre Cultural i que l'activitat torni com més aviat millor, no volem allargar un procés durant mesos i dilatar l'obertura", ha asserit. Tanmateix, ha comentat que quan disposin dels diferents projectes, que s'haurien de presentar en els pròxims dies, es convocarà als membres de la minoria per debatre quin serà el disseny de la nova façana.