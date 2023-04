Majoria absolutíssima taronja

EscaldesVictòria rotunda dels demòcrates en les eleccions generals. Disset consellers generals pels 11 que van fer en el 2019. Xavier Espot governarà sense necessitat de pactar, a menys que vulgui, i disposa d'un gran marge. Els demòcrates s'han emportat sis territorials. Totes menys Sant Julià. És un resultat espectacular, però no han de perdre de vista que l'han fet amb el 32% dels vots. Dos terços de l'electorat no l'han votat a la llista nacional i només l'esclat de Concòrdia, que ha rebentat literalment al PS i 'l'ajuda' involuntària de Carine Montaner a Andorra la Vella i Ordino, ha permès un resultat històric.

L'efecte Concòrdia ha estat el gran aliat dels demòcrates, excepte a Sant Julià on s'ha disparat tant que han guanyat la territorial, ha tret vots a demòcrates, però sobretot al PS, fins el punt que Cerni Escalé serà el nou líder de l'oposició. Cinc consellers pel nou partit. Tres per al PS que segurament entrarà en un procés de renovació i la figura de Pere López queda molt tocada.

Carine Montaner és l'altra gran sorpresa. Tres consellers a la nacional. S'ha endut l'últim amb la resta més petita, però s'ha quedat a un 5% de vots del PS. Impensable.

S'obre un nou escenari a partir d'avui. Amb incògnites. Hi ha forces que tenen tots els números per desaparèixer com Acció i alguns números com Liberals. Els demòcrates poden tornar a crear la gran aliança del 2021. El PS està abocat a una renovació en el lideratge i en el missatge. I hi ha dues forces que entren amb força i que no se sap ben bé com es recol·locaran. Concòrdia ha sobrepassat les pròpies expectatives i Carine Montaner apunta a que serà l'estrella de les sessions del Consell General.

Però més enllà de tot això, el gran guanyador és Xavier Espot que davant d'una campanya d'infàmies i difamacions pagades per evitar el seu triomf ha acabat fent una majoria absoluta amb escreix que no es veia des del 2011. Pamflets, 8TV o notícies injurioses. El mateix dels últims 8 anys però elevat a l'enèsima potència. La resposta del poble andorrà: d'11 a 17 consellers generals i Andorra pintada de taronja.