Marc Magallón, número dos de la llista demòcrata-Acció a Escaldes

Escaldes-EngordanyQualsevol dubte que pogués haver-hi sobre l'acord entre demòcrates i Acció perquè Marc Magallón sigui el número dos d'una llista conjunta a la Massana s'ha esvaït després del naufragi del pacte global entre els taronges i els liberals. Els demòcrates només volen el pacte amb Acció a Escaldes per la presència de Magallón, ja que consideren que a la resta de parròquies la formació és testimonial, excepte a la Massana.

I precisament a la Massana pot haver-hi ball de bastons perquè Acció prepara una llista que competirà contra Ciutadans Compromesos. El problema és que al comú els exliberals d'Acció estan inclosos i tenen dos consellers (Forné i Fuster). Si la majoria de Ciutadans Compromesos no volia saber res del partit de Judith Pallarès, el fet que facin una llista en contra fa molt difícil que no es forci que els consellers de comú exliberals hagin de marxar. I es dona per fet, segons fonts properes al cas, que Acció no estarà dins de Ciutadans Compromesos en les comunals.

A hores d'ara, no està clar si Acció pot fer altres llistes parroquials. Les mateixes fonts van comentar que en el partit saben que serien testimonials, però que, si no fan diferents candidatures parroquials, serà molt difícil aspirar a tenir un conseller a la nacional. Podria passar que Acció acabi amb un conseller, però que aquest acabi sent Magallón i no la líder del partit.