Marín es reuneix amb la consellera catalana Victòria Alsina

Andorra la VellaLa ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, s'ha reunit aquest dilluns amb la consellera d'Acció Exterior i Transparència de la Generalitat de Catalunya, Victòria Alsina, a Barcelona. La visita s'emmarca en les relacions de bon veïnatge entre Andorra i Catalunya, que s'han reprès al més al nivell després de les trobades entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Precisament en la visita d'Aragonès a Andorra, Alsina va formar part de la delegació desplaçada.

La reunió entre Marín i Alsina ha servit per exposar les polítiques en matèria de bona governança. Així, Marín ha explicat que el mes de desembre va aprovar-se al Consell General la Llei de transparència, d'accés a la informació pública i govern obert. Un text que dona el marc necessari per engegar una transformació profunda de bona governança a l'administració i de promoure valors d'integritat, eficiència i responsabilitat a l'hora que dota la població de més eines per exercir un rol de ciutadania activa. En aquest sentit, ha explicat la ministra, es preveu que la primera remesa de publicació de dades sigui a finals del primer semestre.

En quant a la participació ciutadana, la titular d'Administracions Públiques ha exposat que ha estat una aposta ferma de l'executiu des de l'inici de la legislatura, creant primer una secretaria d'Estat i consolidant-la després en forma de departament. La voluntat del departament és informar i divulgar la participació entre la ciutadania i l'administració pública, i per aquest motiu s'han impulsat més de 18 processos en menys de 2 anys.

Durant la trobada del cap de Govern i el president ja va manifestar l'interès comú de treballar i coordinar-se en aquestes matèries per tal de poder aprendre de les pràctiques d'ambdues institucions i crear sinergies de treball, especialment facilitant col·laboracions, intercanvis tècnics i estades formatives.

Marín ha estat acompanyada per la secretària d'Estat de Funció Pública, Lara Vilamala, l'ambaixador d'Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, i l'assessor del ministeri Marc Pons. Per part catalana han completat la delegació la secretària de Govern Obert, Mercè Crosas, el director general de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració, Albert Cañigueral, i el director general de Participació Ciutadana, Processos Electorals i Qualitat Democràtica, Miquel Salvador.

Marín es desplaçarà demà també a la Diputació de Barcelona, on es reunirà amb la vicepresidenta quarta, Núria Parlón.