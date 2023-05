Mariona Cadena Dolsa serà la secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana

Andorra la VellaMariona Cadena Dolsa serà la secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana. Així ha sortit publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). D'aquesta manera, la segona suplent de la coalició territorial de Demòcrates per Andorra i Acció i Independents, escaldenca de 39 anys, serà l'encarregada de liderar la nova secretaria d'Estat, que, cal recordar, durant la passada legislatura estava vinculada al ministeri d'Afers Socials, en el cas d'Igualtat, i Administracions Públiques, per la banda de Participació Ciutadana. També remarcar que, almenys fins aquest dilluns durant la presentació de la configuració del nou executiu, el cap de Govern, Xavier Espot, encara no sabia el nom de la persona que ocuparia el càrrec. D'altra banda, s'ha de tenir en compte que l'associació Acció Feminista van criticar el fet que Igualtat hagi perdut la condició de ministeri per passar a ser una secretaria d'Estat.