Marsol ni confirma ni desmenteix ser la número 2 de DA

La MassanaLa cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol ni ha confirmat ni desmentit la possibilitat que acabi anant de número dos a la candidatura nacional de Demòcrates a les pròximes eleccions generals. Així doncs, ha afirmat que "no m'he acomiadat" de les reunions de cònsols i ha indicat que cal esperar, en primer lloc, a la convocatòria dels comicis per començar a parlar de posicions, ja que "a les llistes sempre surten molts noms, moltes hipòtesis i a l'hora de la veritat no és res". "No es tracta de propostes o no, són temes que es parlen amb el partit per saber què és el que més convé", ha dit, asseverant que, finalment, serà el candidat a cap de Govern, Xavier Espot, qui decidirà qui l'acompanya a la travessa electoral.

En relació amb el pacte entre el partit Socialdemòcrata i Progressistes-SDP, ha manifestat que "no ens beneficia", al·legant que Andorra la Vella és la parròquia amb més vots socialdemòcrates del país. I ha recordat que ella apostava per un acord a tres entre DA, Liberals i progressistes, seguint l'exemple de les passades eleccions comunals 2019, tot apuntant que també entén que és "legítim que ho hagin fet", sobretot tenint en compte el vessant ideològic de les formacions. Tanmateix, els taronges continuen treballant per presentar una llista territorial potent per aconseguir els dos consellers generals perquè "creiem que tenim possibilitats de guanyar". "Vam començar a negociar amb SDP a Andorra la Vella i amb Liberals hi hem parlat, però ara mateix no sé en quin estadi es troben les converses. La setmana vinent tindrem més informacions", ha comentat.

Per la seva banda, Olga Molné ha confirmat l'entesa electoral entre DA i Ciutadans Compromesos i ha assenyalat que també estan parlant amb altres partits, asseverant que "estem oberts a tot". Igualment, ha volgut ser prudent i ha manifestat que no hi ha res definitiu i que encara és "prematur" parlar sobre els comicis perquè "les coses són molt canviants".

Per cloure, preguntades sobre l'aprovació de la llei que concerneix els agents de circulació, les cònsols han exposat que valoren el text "molt positivament", afegint que els treballadors "estan molt contents". "Creiem que és una llei ben treballada i ens alegra que per fi s'hagi aprovat", ha dit.