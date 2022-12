Marsol diu que "seria un honor ser la primera dona Cap de Govern d'Andorra"

Andorra la Vella"Clar que m'agradaria i seria un honor ser la primera dona Cap de Govern". Així ha comentat la cònsol d'Andorra la Vella Conxita Marsol la possibilitat que en el futur pugui ser candidata a liderar la llista dels demòcrates en unes eleccions general. Marsol ha incidit en el fet que "les coses, però surten quan surten perquè no és un pla que jo tingui al cap i jo ni tan sols volia ser cònsol d'Andorra la Vella". Ha remarcat que "cada vegada és més difícil" tenint en compte que Xavier Espot serà el cap de llista demòcrata en els pròxims comicis. Ha deixat clar que "no és un pla que jo tingui al cap". En una entrevista als Matins de Ràdio Nacional ha negat que en cap moment s'hagi plantejat o li hagin plantejat aspirar a ser presidenta del Consell Superior de la Justícia. "Jo vaig ser la primera sorpresa en veure aquesta notícia i Xavier Espot el segon perquè no hi ha res de res". Respecte a la possibilitat de ser síndica ha indicat que "també ho veig difícil i no sé per què el meu nom sempre surt per múltiples coses". A hores d'ara "només estic centrada en el comú i no s'ha posat damunt de la taula cap possibilitat i si arriba alguna doncs ja en parlarem". Marsol ja va afirmar fa un parell d'anys que estaria disposada a ser la cap de llista demòcrata, però que li tocava a Xavier Espot repetir si així ho volia. Va ser el nom que més va sonar per estar al capdavant de la candidatura en els moments en què l'actual Cap de Govern va manifestar dubtes sobre optar a la reelecció.