Martí parla de 'gran entesa nacional' en la presa de possessió de Josep Dallerès com ambaixador

Andorra la VellaeAvui fa 10 anys, el 25 de novembre de 2011, va ser notícia...

Josep Dallerès ha pres possessió aquest divendres a la tarda com a nou ambaixador extraordinari davant del Consell d'Europa. L'acte no ha estat exempt de càrrega política per l'actual militància política, el PS, del nou ambaixador, fins al punt que el cap de Govern ha parlat de 'nova etapa de gran entesa nacional'. El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, també ha fet referència al pes polític de Dallerès i al passat que conjuntament van compartir a l'Agrupament Nacional Democràtic. Dallerès agafa el càrrec amb la responsabilitat que té de cara a la presidència del Comitè de Ministres del Consell d'Europa, que es produirà entre novembre del 2012 i maig del 2013. Josep Dallerès ha pres possessió aquest divendres com ambaixador extraordinari al Consell Europa, i amb ell es completa el cos diplomàtic andorrà del nou Govern de Toni Martí.

Precisament, el cap de Govern ha remarcat el perfil dels ambaixadors que 'reflecteixen l’esperit de consens i d’unió en la diversitat que hem volgut traslladar a les institucions des del passat mes d’abril' i que, per tant, hi encaixa 'amb tota la seva plenitud' la figura de Josep Dallerès. Martí ha recordat la trajectòria política del nou ambaixador, que ha estat la persona amb més anys de conseller, dues vegades síndic general i en legislatures convulses.

També s'ha referit a la militància política 'activa i compromesa' de Dallerès, primer amb l'Agrupament Nacional Democràtic (AND) i després amb el Partit Socialdemòcrata (PS) del qual encara n'és militant. El Govern, ha dit, ha passat 'per davant de tàctiques partidistes' a l'hora d'iniciar 'una nova etapa de gran entesa nacional', que no hagués estat possible sense comptar amb Josep Dallerès. Ha afirmat que és 'un honor i un privilegi' comptar amb ell i que significava un 'mestratge de patriotisme i dignitat'.

Més enllà dels elogis personals i polítics a Josep Dallerès, el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya ha dit que la presidència del Comitè de Ministres del Consell d'Europa, que es produirà entre novembre del 2012 i maig del 2013 és important per Andorra per 'fer-ne una visibilitat cap a l'exterior', i que Dallerès aporta el perfil que buscaven: 'algú que està molt implicat amb el país, que fa les coses amb passió, ens aporta pluralitat, gaudeix de la confiança del Govern i la meva personal, i complementa molt bé el dibuix que havíem fet' del cos diplomàtic.

El ministre s'ha reunit amb tot el cos diplomàtic aquest divendres abans de la presa de possessió en una sessió de treball per projectar les seves funcions cap al 2012. En la reunió els ha traslladat els principis i valors sobre els quals han de treballar: 'la proactivitat en la recerca d'un posicionament propi, el rigor en la gestió dels recursos i el seguiment dels dossiers, i l’obertura des d’Andorra i cap Andorra'. Igualment, ha destacat la voluntat de treballar en 'l'alineament entre les necessàries reformes domèstiques i les iniciatives a emprendre en l'àmbit exterior per potenciar-se mútuament'.

Josep Dallerès, per la seva banda, ha declarat que per a ell representa un repte assumir el càrrec, però que encara ho és més a la vista de la presidència del Comitè de Ministres del Consell d'Europa.