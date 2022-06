Mélenchon reclama a Macron que despenalitzi l'avortament a Andorra o deixi de ser copríncep

Andorra la VellaEl líder de la Nova Unió Popular Ecologista i Social (Nupes) de França, Jean-Luc Mélenchon, ha publicat aquest dimarts un missatge a través del seu compte personal de Twitter on insta el president de la República francesa i copríncep d'Andorra, Emmanuel Macron, a despenalitzar l'avortament al Principat assegurant que s'estan reprimint els drets de les dones. El polític, a més, afirma que Macron ha de renunciar a ser copríncep si no s'adopta aquesta posició, un càrrec que defineix com a un "costum arcaic indigne d'un republicà"

Les declaracions arriben en un moment en què França debat sobre la inclusió del dret a l'avortament a la Constitució mentre a Andorra continua sent il·legal. Des de fa temps, les associacions franceses demanen a Macron que es posicioni en relació amb aquesta qüestió tenint en compte el seu títol al Principat.