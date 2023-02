Michel Moliné serà el cap de llista de PS-SDP a la Massana

La MassanaMichel Moliné Nadal serà el cap de llista de la coalició entre el Partit Socialdemòcrata i Socialdemocràcia i Progrés a la Massana. Moliné forma part del partit de Jaume Bartumeu i, per tant, serà l'úbic cap de llista d'aquesta formació dins del pacte que han fet tant a nivell de la llista nacional. El PS encara no ha comunicat quin és el número dos. SDP també tindrà com a un dels suplents a Martí Bayona, els altres dos seran socialdemòcrates. No estava clar que la coalició progressista pogués finalment presentar llista a la Massana.