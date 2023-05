La ministra de Salut serà Helena Mas

Andorra la VellaHelena Mas ha acceptat l'oferta de Xavier Espot per ocupar el càrrec de ministra de Salut. La fins ara secretària d'Estat de sanitat continuarà dins del mateix ministeri, però en un esglaó superior. Substituirà en el càrrec a Albert Font que no continua després de ser el relleu de Joan Martínez Benazet quan va deixar la cartera per problemes de salut. Font no ocuparà cap càrrec en el futur gabinet.

Mas va demanar temps per avaluar l'oferta feta per Xavier Espot i el titular de sanitat era un dels pocs ministeris que encara estaven pendents de decidir. Cal ara que s'elegeixi el nou responsable de la secretaria d'Estat de Sanitat. Mas va ser la cap de llista dels demòcrates a Sant Julià de Lòria i una de les opcions anteriors passava per la possibilitat que fos nomenada ministra d'Afers Socials.