El ministre d'Educació i Relacions Institucionals serà Ladislau Baró

Andorra la VellaLadislau Baró serà finalment ministre d'Educació i Relacions Institucionals després d'una negociació amb Xavier Espot ja que en un primer moment havia de tenir la cartera de Justícia, Interior i Relacions Institucionals. Baró, segons diferents fonts, va manifestar que podia estar d'acord en un primer moment, però posteriorment va optar per refusar la cartera. Justícia i Interior passava llavors a Esther Molné que anteriorment havia de fer-se càrrec d'Afers Socials.

Ladislau Baró quedava només amb la cartera de Relacions Institucionals que, per si mateixa, no podia representar tot un ministeri. Finalment, Espot i Baró van acordar que fos Educació el 'ministeri' gran de la cartera on també hi haurà relacions institucionals. Amb aquest moviment ha quedat a l'aire qui pot ocupar el ministeri d'Afers Socials. Una opció, inicialment, era unir-lo a una cartera ja creada. Al final, però es mantindrà com a cartera pròpia.