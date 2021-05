Les modificacions al codi de l'administració i la llei d'ordenació del territori es tramitaran per la via d'urgència

Andorra la VellaEl projecte de llei de modificació del codi de l’administració i de la llei general d’ordenació del territori es tramitarà per la via d'urgència i no d'extrema urgència com s'havia apuntat, “per donar temps” als diferents grups parlamentaris a analitzar les propostes. Així ho han pactat amb el Govern i les diferents forces polítiques i, per tant, aquestes dues modificacions podrien ser votades en la sessió del Consell General del 20 de maig. Cal recordar que aquests canvis legislatius es tiren endavant per facilitar l’impuls al país de projectes com el centre de recerca en immunologia de Grifols.

En aquest sentit, el ministre portaveu, Eric Jover, ha destacat que davant aquest projecte de la farmacèutica catalana s’han evidenciat “les dificultats” de poder materialitzar projectes d’aquest tipus i que per tant s’ha considerat que, “el més adequat” és impulsar aquest canvi legislatiu, tal com ja va avançar també el cap de Govern, Xavier Espot, la setmana passada. Amb aquestes modificacions, projectes d’aquest tipus relacionats amb la innovació seran possibles al país.

D’altra banda, Jover ha destacat que el Govern ha decidit emetre un criteri favorable a la proposició de llei de modificació de la llei qualificada del règim electoral i de referèndum que ha recordat que va ser desestimada amb l’abstenció de Terceravia. I ha incidit en el fet que els grups de la majoria i el socialdemòcrata han acordat tornar-la a entrar a tràmit. El criteri, ha defensat Jover, és “favorable perquè aporta més facilitats per desenvolupar els drets polítics” i especialment els de les persones amb alguna discapacitat, ja que facilita l’accessibilitat al vot. A més, ha recordat, amplia els terminis per al dipòsit judicial, la qual cosa “té un impacte” en el vot per correu. “Era important tornar-lo a activar”, ha destacat el ministre sobre el text.