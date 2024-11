Molné afirma que es van aprovar les 120 quotes per "no crear inseguretat jurídica"

Andorra la VellaLa ministra d’Interior, Ester Molné, ha justificat davant el Consell General l’aprovació de 120 noves quotes per a treballadors per compte propi, responent a una pregunta urgent del conseller de Concòrdia, Pol Bartolomé.

El conseller de Concòrdia va carregar contra la gestió de l’executiu en matèria d’immigració i habitatge, acusant-los d’haver convertit Andorra en un “jardí per a inversors estrangers” i d’haver fet el país “irreconeixible pels andorrans”.

El conseller va ser contundent en les seves crítiques, afirmant que “En trobareu pocs països amb una immigració tan superior com aquí. Mentre fèieu d’Andorra un jardí per inversors estrangers, us heu oblidat dels andorrans. La crisi de l’habitatge l’ha provocada aquest Govern, i qui cregui que l’arreglaran viu una falsa il·lusió”. Bartolomé va apuntar que l’executiu ha prioritzat els interessos dels inversors sobre les necessitats dels ciutadans locals.

Molné defensa la decisió per evitar inseguretat jurídica

La titular d'Interior va respondre a les acusacions defensant que la decisió d’aprovar les noves quotes és una mesura per evitar problemes legals: “Aquestes persones ja han completat tràmits com la creació d’una societat, la reserva del nom social, l’atorgament de l’escriptura, el desemborsament del capital i el registre. No seria ni just ni ètic que, després de tots aquests passos, no se’ls atorgués la residència”, va afirmar.

La ministra va alertar que denegar aquestes quotes generaria inseguretat jurídica per als afectats.El conseller d’Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, va intervenir en defensa del Govern, acusant Bartolomé de no entendre la realitat econòmica del país “està confós amb el que és la inversió estrangera en immobles i en creació d'empreses”, va remarcar.

Reducció de les quotes per l’habitatge

Molné també va argumentar que el Govern ha fet esforços per limitar la pressió demogràfica en resposta a la crisi de l’habitatge: “Des del 2013 s’aprovaven dues quotes de 250 persones cadascuna. Amb la crisi de l’habitatge, ens vam adonar que calia reduir-les. Per això, les hem disminuït un 50%. Amb la llei òmnibus, finalment podrem regular aquestes qüestions de manera més eficient”, va assegurar la ministra.