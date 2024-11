Concòrdia veu "incomprensible" la nova quota de 120 treballadors per compte propi

Andorra la VellaConcòrdia ha mostrat la seva disconformitat amb la decisió del Govern d’Andorra d’aprovar una nova quota de 120 treballadors per compte propi, una mesura que, segons la formació, és “incomprensible” donada la situació actual del mercat de l’habitatge al Principat. En aquest sentit, el conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha registrat una pregunta d’urgència perquè l'Executiu doni explicacions durant la sessió de control que tindrà lloc aquest dijous, 21 de novembre.

Contradicció amb la crisi de l’habitatge?

Bartolomé ha posat l’accent en la falta de coherència entre l’aprovació d’aquesta nova quota i la situació de tensió que afecta el mercat immobiliari. Segons el conseller, permetre l’arribada de més treballadors per compte propi sense un pla adequat per regular l’accés a l’habitatge amplificarà les dificultats de molts residents per trobar allotjament a preus assequibles.

A més, considera que aquesta mesura entra en contradicció amb les previsions de la Llei Òmnibus, que té com a objectiu limitar la inversió estrangera i establir més restriccions en matèria d’immigració.

“És essencial que s’abordi la problemàtica de l’habitatge abans de continuar amb mesures que poden agreujar-la. Estem posant en perill el benestar de molts residents que ja es veuen desplaçats per l’increment continuat dels preus”, ha afirmat Concòrdia en el seu comunicat.

Un mercat tensat

Des de Concòrdia han destacat que l’arribada de treballadors amb elevat poder adquisitiu pot contribuir encara més a l’encariment de l’habitatge. Això genera una doble pressió: augmenta la demanda de pisos i eleva els preus, deixant una gran part de la població sense opcions d’accés a un habitatge digne. “És necessari prioritzar les necessitats dels residents i adoptar mesures de contenció més fermes”, ha insistit Concòrdia en el seu comunicat.

La formació també ha fet èmfasi en la manca d’un pla d’acció integral per part del Govern per frenar l’escalada de preus i assegurar que els ciutadans del Principat no siguin víctimes de l’especulació immobiliària o de la competència desproporcionada en el mercat de l’habitatge.