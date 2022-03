Montaner aconsella aprovisionar-se de iodur de potassi per l'amenaça nuclear

Andorra la VellaDesprés de la fuita a la central nuclear de Fukushima, i el conseqüent risc de patir radiació nuclear, les societats de diversos països del voltant de Japó van entrar en pànic i van esgotar les tabletes de iodur de potassi. El iodur de potassi és una sal que s'utilitza com a tractament per a la radiació perquè evita que la glàndula tiroides absorbeixi el iode radioactiu. Segons explicava aleshores la BBC, les farmàcies, per norma general, no en tenen en disposició dels clients perquè les farmacèutiques les produeixen per encàrrec, però dies després de Fukushima les reserves es van esgotar als Estats Units i la Xina, entre d'altres.

Feia més d'una dècada, des de Fukushima, que l'abastiment de iodur de potassi per prevenir les conseqüències d'alguna fuita nuclear no estava en boca d'algun dirigent, fins que la consellera general no adscrita, Carine Montaner, n'ha parlat aquest dijous en sessió a la Cambra. “Andorra és un país on hi ha molta seguretat perquè fins ara no s'havia posicionat mai, mai, en cap guerra, en cap, i això era el nostre ADN. Avui, en aquesta cambra molta gent s'ha posicionat i això fa que hi hagi un abans i un després. Hi haurà d'haver helicòpters de defensa, aprovisionar-se en iodur de potassi per si la cosa es gangrena i en cas d'amenaçá nuclear. Millor prevenir que curar, us dic que la cosa no pot passar fins que passa”, ha dit la consellera, qui ha estat l'única abstenció de la votació del punt del dia.

El Consell General ha donat llum verda al projecte de llei possibilitar al Govern l'aplicació de sancions internacionals a la comunitat russa amb actius a Andorra arran de l'esclat del conflicte a Ucraïna. L'aprovació s'ha efectuat per gairebé unanimitat, amb el suport dels grups de l'oposició, els socialdemòcrates i terceravia + Unió Laurediana + Independents, però amb l'abstenció de la consellera no adscrita Carine Montaner, qui ha motivat un debat ferm sobre la necessitat, o no, que Andorra s'hagi de posicionar envers la situació bèl·lica al país de l'est d'Europa.

En el torn de rèpliques, tant el cap de Govern, Xavier Espot, com el conseller demòcrata, Carles Ensenyat, han rectificat la consellera. “No podem estar defensat que no s'actuï davant un conflicte armat. Andorra és neutra en el sentit que no entrarà en guerra amb cap país. Però nosaltres hem d'opinar i ens hem de posicionar. El que vostè diu és del tot surrealista. Vostè ja ens demostra de qui veu la seva ideologia, ens ho demostra alineant-se amb exposicions d'extrema dreta”, ha dit Ensenyat. De la seva banda, Espot ha recordat que Andorra es va posicionar tant en el cas del conflicte d'Iraq al 2004 com amb la independència de Kosovo.