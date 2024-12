Montaner afirma que hi ha “amiguisme” en el nomenament de Judith Pallarés

Andorra la VellaCarine Montaner, consellera general i presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, ha criticat amb contundència el recent nomenament de Judith Pallarés com a presidenta de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD).

Montaner ha qualificat aquesta designació de nou exemple d’“amiguisme” i ha posat en dubte els criteris emprats per a l’elecció d’un càrrec públic d’aquest nivell.

En declaracions recents, Montaner ha alertat que “sovint es pot observar un fenomen preocupant: l’amiguisme en els nomenaments de càrrecs públics o estratègics, especialment en períodes previs a eleccions o en el marc d’aliances polítiques”.

Per a la líder d’Andorra Endavant, aquest tipus de pràctiques minven la confiança ciutadana en les institucions i generen la percepció que el poder s’utilitza “més per consolidar xarxes d’interessos que no pas per millorar la vida de la ciutadania”.

El nomenament de Pallarés, comunicat aquest dimecres a roda de premsa posterior al consell de ministres, arriba després de la dimissió de Montserrat Ronchera, que havia ocupat la presidència de l’IAD durant els darrers dos anys.

La designació ha estat rebuda amb crítiques per part de l’oposició, incloent-hi Montaner, qui considera que aquest càrrec hauria de ser ocupat per una persona seleccionada a través d’un procés transparent i basat en mèrits, més encara en una legislatura clau per a l’impuls de polítiques d’igualtat com la despenalització de l’avortament.