Montaner diu que Concòrdia segueix els seus postulats contra l'acord amb la UE

Andorra la VellaLa líder d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha indicat que celebra que el camí que ha marcat Andorra Endavant oposant-se a la negociació de l'acord amb la Unió Europea ara l'hagi seguit Concòrdia. La consellera espera que es pugui crear un front comú contra l'acord on, a més de Concòrdia, també hi siguin presents els liberals, tot i que aquest partit fins a la data s'ha mostrat favorable a la negociació. Fins i tot, la laurediana ha apuntat a que veu que hi ha diferents sensibilitats dins dels demòcrates i, per tant, espera que la formació majoritària pugui canviar d'idea.