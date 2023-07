Montaner defensa que l'acord amb la UE deixaria Andorra desprotegida

Andorra la VellaCarine Montaner ha tardat poc en confirmar el que se sospitava. Segons fonts parlamentàries, s'oposa frontalment a l'Acord d'Associació entre Andorra i la Unió Europea i ja deixa clar que demanarà el 'no' en el referèndum que s'ha de fer per ratificar el tractat un cop es tanquin les negociacions. Andorra Endavant ja ha comunicat que abandona la taula per al pacte d'Estat on s'ha d'establir una veu unitària per part de les forces andorranes. Així ho ha comunicat avui. Montaner creu que si se signa el pacte Andorra quedarà indefensa davant una posició de poder per part de la Unió Europea.

Andorra Endavant abandona el pacte d'estat de l'acord d'associació, després de la tercera reunió a Govern. Consideren que amb el que s'està negociant el país estaria massa sotmès a la Unió Europea i que les condicions deixarien a Andorra indefensa. Concòrdia és l'altra força 'euroescèptica' d'inici i haurà d'analitzar durant el que resta d'estiu si considera convenient o no sumar-se al pacte d'Estat.