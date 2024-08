Punjabi exposa que l'exdirector cobrava gairebé el doble del salari actual amb els complements

Andorra la VellaSemblava que la polèmica salarial de Resma Punjabi havia passat, però després d'un parell de mesos de silenci tant per part del Consell com de l'Agència de Protecció de Dades (APDA) la directora ha tornat a ser notícia.

Un informe del Tribunal de Comptes la torna a posar a la palestra ja que exposa que Punjabi va cobrar 1022 euros i una inspectora 2.310 euros en hores extraordinaries, i que no li tocarien per càrrec.

L'Agència de Protecció de Dades ha emès un informe al seu portal de transparència que mostra les diferències salarials entre l'exdirector, Joan Crespo, amb el canvi de llei l'any 2022. Protecció de Dades afirma, doncs, que l'antic director cobrava 6.094 euros de salari base mentre que Punjabi al 2022 cobrava 3.615 euros, una situació que l'APDA ha volgut reivindicar contra totes les critiques a Punjabi.

L'antic salari en dades

De fet, el salari final amb complements que va cobrar l’antic cap al 2021 és d'aproximadament 84.622 euros i el d’ella 48.023 euros el 2022. A més, l'informe exposa que Crespo va estar cobrant mensualment 450 euros des del 2015 fins al 2021 amb el mateix concepte. Segons l'APDA, el salari brut de l'exdirector era de 6094 i en cobrava 450 cada mes addicionals per cobrir la falta d’un inspector, des del 2015, és a dir uns 5400 euros anuals.

"No hi va haver objeccions del Tribunal de Comptes quan es cobraven complements més alts"

L'informe de transparència assenyala que: "No hi va haver objeccions del Tribunal de Comptes quan es cobraven complements més alts per les mateixes tasques addicionals i guàrdies (des del 2015 al 2021). No obstant això, el Tribunal es pronuncia negativament, només a partir del nou mandat, sobre el pagament d'algunes hores extres, malgrat ser significativament menor. Segons el que ha indicat el Tribunal de Comptes, una autoritat no està subjecta a una jornada laboral i, per tant, no pot cobrar hores extres.

Tanmateix, sota aquest raonament, una autoritat pot percebre el seu salari base complet fins i tot si no realitza cap hora de treball efectiva. En aquest context, cal recordar que durant l’exercici 2022, una de les inspectores no va exercir cap activitat; tanmateix, des de l’1 a l’11 de gener se li va retribuir el seu salari corresponent a aquest període, ja que desprès de l’11 de gener va agafar una baixa laboral. L’APDA es va veure obligada a fer el pagament atès que la inspectora no estava subjecta a una jornada laboral i per tant havia de percebre el salari assignat sense haver fet cap hora efectiva."

El Cas Punjabi

El Cas Punjabi va esclatar arran una junta de presidents on el síndic, Carles Ensenyat, va exposar la declinació per la declinació d'unes graelles salarials que tractaven d'equiparar la bretxa salarial, segons la cap de l'APDA.

Els grups parlamentaris i sindicatura van exposar la seva contra per aquest intent de pujada salarial tot i que Punjabi no considerava que estigués fent res malament ja que de fet explica que durant el seu mandat va haver de rebaixar-se un 42% el salari.