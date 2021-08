Montaner desconfia de l’assessor sanitari de Govern, el dr Martinón, per la seva suposada relació amb algunes farmacèutiques

Andorra la VellaLa consellera general no adscrita, Carine Montaner, desconfia del currículum i l’experiència de l’assessor fitxat fa unes setmanes pel Govern en matèria de vacunació. Per aquest motiu ha formulat una pregunta a l’Executiu sobre la contractació de l’assessor de salut per a l’estratègia de vacunació el sr Federico Martinón Torres, coordinador del centre de l'OMS en seguretat vacunal i cap de pediatria de l'Hospital Universitari de Santiago de Compostel·la.

Montaner al·ludeix a informacions publicades per “molts mitjans espanyols” que “denuncien l’estreta relació del Dr Federico Martinón Torres amb les farmacèutiques Pfizer, Janssen i GSK tot i tenir un càrrec clau per vetllar a la salut pública”. Afegeix que “algunes publicacions, en la premsa digital de l'any 2019, van revelar que el Dr Martinón, amb la seva companya Maria Garcés, haurien cobrat individualment gairebé 100.000 i 36.000 euros cadascun de les companyies Pfizer i GlaxoSmithKline (GSK), entre els anys 2017 i 2018 quan justament es parlava en aquest període d’ampliar el finançament públic de les vacunes contra la meningitis fabricades per aquestes mateixes firmes”.

I conclou que “la revista científica Lancet va publicar un estudi al principi de la pandèmia https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32527-9/fulltext que qualificava la corrupció com l’amenaça més gran pel futur de la salut en el món i que un any abans Transparency International Global Heath Iniciative havia alertat que la corrupció està debilitant els nostres sistemes de salut representant una gran amenaça a nivell mundial http://ti-health.org/wp-content/uploads/2019/03/IgnoredPandemic-WEB-v3.pdf.

Per aquests motius, Montaner pregunta al Govern “si tenia coneixement dels possibles confictes d’interessos del Dr Federico Martinón Torres”, i “si el Govern, abans de contractar el Dr Federico Martinón Torres, li ha fet firmar una declaració de conflictes d’interessos precisant els noms de les firmes farmacèutiques per les quals el Doctor hauria treballat i els imports rebuts”.