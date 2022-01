Montaner diu que la denúncia de Costa és "un intent d'apartar-me de la política"

Andorra la VellaLa consellera general no adscrita, Carine Montaner, creu que la querella interposada contra ella per part del president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, és "un intent d'apartar-me de la política". Per mitjà de les xarxes socials, Montaner s'ha defensat de les acusacions de Costa assegurant que "tinc la consciència ben tranquil·la", tenint en compte que es tracta d'una problemàtica que va tenir lloc gairebé fa dos anys.

En l'escrit, la consellera no adscrita anuncia que aquest dilluns formularà una pregunta parlamentària relacionada amb els imports de tots els contractes d'Inlingua -empresa propietat de Costa- a nivell de l'administració pública i des del principi de legislatura.

El grup parlamentari liberal anunciava aquest divendres al vespre que la denúncia interposada per Costa és a conseqüència de les seves "insinuacions injustificades i perjudicials contra la meva persona, la meva honorabilitat i també contra la meva empresa". En l'escrit, el president liberal formula la querella per la presumpta comissió de delictes de difamació, calúmnia, revelació de secrets, delicte de revelació i violació de secrets en l'àmbit laboral.