Montaner dona el tret de sortida a la campanya d'Andorra Endavant

Andorra la VellaL’Andorra Endavant de Carine Montaner ha donat el tret de sortida a la campanya electoral del 2 d’abril des de la Plaça Rebés d’Andorra la Vella amb la tradicional enganxada de cartells. Acompanyada del gruix de la seva llista, Montaner ha presentat el que serà el seu lema de campanya “el coratge del canvi”.

Un dels principals cavalls de batalla d’aquests propers 15 dies per Andorra Endavant serà el laboratori de biomedicina de Grífols que s’ha d’instal·lar a Ordino. En aquest sentit, Montaner ha deixat clar que “si nosaltres entrem, tenim clar el que farem, que és aturar el projecte perquè s’han fet diverses irregularitats en l’acord, com és la sessió de terrenys”. La líder ha recordat que “durant la meva etapa de consellera general, ja vaig expressar els meus dubtes entorn al projecte”. Ha afegit que “defensem també una autèntica separació de poders que ara mateix no es dona i una justícia independent”.

La cap de llista, sobre el seu lema, ha explicat que “nosaltres hem demostrat coratge durant tota la legislatura. Vam proposar la llei de responsabilitat política i no vam tenir suports. Per això tenim un programa que suposa un canvi: transparència, habitatge i pensions dignes. Tenim unes propostes precises i en favor dels ciutadans”. Quant als resultats de l’enquesta política del CRES, Montaner ha volgut “donar les gràcies a les persones que ens han donat suport. Això només és la punta de iceberg”.

Muxella critica la classe política

La candidata d’Andorra Endavant per a la capital, Elisa Muxella ha estat molt crítica amb l’actual classe política i ha afirmat que “al Consell General s’hi ha d’anar a servir al poble, i no als interessos personals. I això, ara no passava”.

Sobre els temes que es posaran sobre la taula des de la llista parroquial d’Andorra la Vella, Muxella ha dit que “hem de parlar del medi ambient, de l’aire que respirem i de l'aigua del Valira”. La número u de la capital també ha dit que cal parlar del problema dels aparcaments. Finalment ha advocat perquè “tothom vagi a votar. Perquè quanta menys abstenció hi hagi, ens anirà bé. Tenim moltes esperances”.