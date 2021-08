Mortés troba legítima la plataforma ciutadana pel centre de Grifols, tot i que considera que s'ha estat molt transparent

OrdinoEn les darreres setmanes està sorgint la possibilitat que un grup de persones organitzin una plataforma ciutadana per tal de tenir més informació al voltant del futur Centre de Recerca en Immunologia de Grifols a Ordino. Un dels promotors de l'acció, és el membre de l'oposició del comú d'Ordino de X'Ordino, Enric Dolsa. En aquest sentit, el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés troba "molt legítim que puguin tirar endavant una plataforma ciutadana" tant pel tema de Grifols com per qualsevol altre. "La gent pot fer el que cregui més convenient", ha comentat Mortés, reiterant que en tot moment s'ha sigut molt transparent amb el projecte.

"Considero que s'ha explicat tot reiteradament i de forma molt transparent i si algú creu que hi ha aspectes que no s'han dit i que per aquest motiu cal organitzar una plataforma, és totalment democràtic", ha manifestat. De fet, Mortés ha explicat que per tal de resoldre qualsevol dubte ja es va fer la reunió de poble.

Tot i així, en les darreres sessions de consell de comú, Dolsa ha mostrat els seus dubtes respecte al projecte. Per altra banda, el cònsol major no creu que sigui necessari fer una consulta ciutadana. "Hi ha temes que no ho requereixen", ha dit, assegurant que el centre és molt important "per diversificar l'economia d'Ordino i d'Andorra" i considera que "aquestes situacions i oportunitats s'han d'agafar quan toquen".