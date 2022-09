Multa de 3.000 euros al partit d'Eusebi Nomen per no presentar a temps els comptes de les eleccions del 2019

Andorra la VellaEl Ple del Tribunal de Comptes va imposar al març d’aquest any una multa de 3.000 euros al representant de la llista nacional Andorra Sobirana, el partit liderat per Eusebi Nomen, per la comissió d’una infracció consistent perquè “no va remetre al Tribunal de Comptes la comptabilitat detallada i documentada dels ingressos i despeses electorals de la candidatura a la circumscripció nacional dins el termini establert”. Els comicis van tenir lloc l’abril del 2019.

El representant legal va portar la sanció a la Justícia al·legant que “durant les dates en que havia de presentar els comptes, van succeir una sèrie de vicissituds familiars que van impossibilitar materialment la presentació dels comptes: la mare de la persona amb la qual conviu patia una greu malaltia i finalment va morir a Barcelona el setembre del 2019 i la mare del propi agent, de 95 anys d’edat, està en situació delicada, malalta i requeria molta atenció per part del propi recurrent”.

El Tribunal de Comptes es va oposar a la demanda al·legant que el termini per presentar els comptes finalitzava el 26/06/2019, però els comptes finalment es van presentar el 18/10/2019, i que l’agent no va aportar ni anunciar en seu administrativa cap dels dos documents que adjunta a la demanda, i només va dir que havia patit “pertorbacions emocionals causades per pèrdues de persones molt properes”, que tampoc no identifica.

El Tribunal Superior rebutja el recurs del representant del partit de Nomen perquè “la mort de la mare de la seva parella es va produir el 02/09/2019, mentre el termini per lliurar la documentació finalitzava el 26/06/2019. I el certificat emès pel Dr. M. acredita que visita a la mare de l’actor des del 14/10/2021, per la qual cosa no serveix per acreditar que al Dr. M. li consta que l’agent s’havia de cuidar de la seva mare abans d’aquesta data. A més, al certificat únicament consta que la mare de l’agent precisa atencions i cures de les que s’ocupa el seu fill “segons refereix” el propi agent”.