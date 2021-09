Neix el Tribunal d'Arbitratge per resoldre conflictes nacionals i internacionals

Andorra la VellaEl Tribunal d'Arbitratge del Principat d'Andorra (TAPA) ja és una realitat, i neix com un sistema de resolució extrajudicial de conflictes civils, mercantils i patrimonials. La seva funció principal serà administrar arbitratges nacionals i internacionals amb rapidesa, confidencialitat i expertesa, tal com ha indicat el seu president, Pierre Raoual-Duval, durant la presentació oficial del tribunal aquest dijous al vespre a l'Andorra Park Hotel. En la mateixa línia, el cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat el doble objectiu del TAPA. Per una banda, la promoció econòmica i promoció reputacional d'Andorra i per l'altra, la descongestió dels tribunals. "Si consolidem els mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes com són la mediació i l'arbitratge" provocarà que "menys persones vagin a la batllia i més persones decideixin sotmetre els seus litigis al nomenament arbitral", ha indicat Espot, afegint que al llarg de la seva carrera sempre ha estat un ferm defensor de la mediació i de l'arbitratge.

Així doncs, el TAPA vol esdevenir una institució on les empreses andorranes puguin resoldre els seus conflictes interns sense haver de passar per un procés judicial, però també, vol ser el lloc on es podran adreçar operadors d'arreu del món que busquen un país neutral en el seu conflicte. En aquest sentit, Espot ha manifestat que el projecte és molt ambiciós, en el qual, "empresaris de tot el món i particulars" podran escollir aquest tribunal. Un dels avantatges competitius d'aquest tribunal és el fet de poder presentar la documentació per a l'arbitratge en quatre idiomes com el català, el castellà, el francès i l'anglès.

Espot també ha emfasitzat que Andorra ja porta l'essència de l'arbitratge en el seu ADN. Durant el seu discurs, el cap de l'executiu ha recordat que els documents sobre els quals neix l'estat andorrà, com són els pariatges del 1278 i del 1288, ja són "una mena de sentència arbitral". També ha afegit que "Andorra ha estat un país neutral durant gairebé 800 anys" sense exèrcit i que no ha participat en conflictes armats. Per la seva banda, el president del TAPA, en el discurs inaugural, ha incidit diverses vegades en la independència i la imparcialitat que impartiran els arbitres en els conflictes, així com també en les seves competències i facultats per donar un ambient de confiança i seguretat als interessats.

En l'acte, també han participat el degà del Col·legi d'Advocats d'Andorra, Xavier Sopena, i el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, Josep Maria Mas, com a membres de les dues entitats que han impulsat el projecte, juntament amb el Govern. Sopena ha reiterat que aquest tribunal neix amb la voluntat que determinats conflictes no acabin a la batllia. D'altra banda, Mas ha indicat que el nou tribunal funcionarà com un dinamitzador econòmic i aportarà un avantatge competitiu per l'economia andorrana. "També es professionalitzarà una nova activitat que atraurà un nou tipus de turisme professional", ha assegurat, remarcant que amb aquesta creació és un nou pas cap a la diversificació econòmica del país amb nous models de negoci.

Finalment, el secretari general del TAPA, Juan Pablo Correa, ha manifestat que fins al moment, el tribunal ha suscitat molt interès. "Hem estat contactats per part de diversos operadors, concretament, empreses familiars i empreses del món de la construcció", ha declarat, afegint que esperen que a partir d'ara, "totes aquestes empreses posin les seves clàusules de submissió al TAPA".