No arribar a un acord d'associació podria empitjorar la mobilitat dels andorrans per Europa segons Riba

Andorra la VellaEl secretari d'Estat per les relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, ha explicat que el rebuig a l'acord d'associació amb la Unió Europea podria situar Andorra en una situació perillosa. Riba té clar que les conseqüències seran "molt negatives" i s'obre un futur incert respecte a fins a quin punt poden arribar. Reconeix que Brussel·les pot entrar a modificar l'acord duaner en vigor des dels anys noranta. Això pot derivar, segons Riba, en una situació molt complicada. "Ser un país tercer no vol dir que tornem a la situació de quan vam començar a negociar o a la situació d'avui. Serem ciutadans tercers d'un mercat europeu. Per tant per moure'ns ens poden imposar restriccions pel fet de ser nacionals andorrans. Per intercanviar productes, mercaderies, serveis, nosaltres no tindrem un marc jurídic equivalent." Així ho va explicar el secretari d'Estat en el programa 'Avui serà un bon dia' de Gabriel Fernández a Ràdio Nacional.

Riba és conscient que la primera proposta de la UE sobre els serveis financers és inacceptable, però assenyala que es tracta d'una proposta inicial amb les exigències màximes. Demana paciència per negociar i destaca que "tu ja saps que allò ho hauràs de tirar enrere en alguns punts. No ens posem la bena abans de la ferida. Estudiem el document i diguem el que hem de dir."