Un 'no' al pacte Andorra-UE no afectaria les relacions entre Andorra i França

Andorra la VellaPatrick Strodza, representant de Copríncep francès Emmanuel Macron, ha deixat clar que es respectarà la decisió del poble andorrà sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea. Ha deixat clar que "sigui quina sigui la decisió serà respectada. Si tindrà un impacte en les relacions entre els dos països veïns, Espanya i França o bé entre els Coprínceps i Andorra? No. No hi haurà ni incidència ni impacte."

Strodza, en declaracions recollides per Andorra Televisió, s'ha congratulat dels avenços que està fent el Principat per a la despenalització de l'avortament. Apunta que "hem de deixar marge a la reflexió i prendre una decisió que no s'allargui massa en el temps. Però l'important és el camí que s'ha agafat enfront d'aquesta problemàtica, que hauria de permetre a Andorra, i n'estic convençut, atansar-se als estàndards europeus."