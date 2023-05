Noëlia Souque entrarà a l'executiu com a secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals

Andorra la VellaGuillem Casal, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu de l'executiu, ha informat de diferents nomenaments de secretaris d'Estat. Un és el de Josep Anton Bardina com a secretari d'Estat d'Educació i Universitats. És llicenciat en magisteri i psicopedagogia i ja va ostentar el mateix càrrec el 2001. També va ser secretari d'Estat d'Habitatge i Jovent del 2005 al 2007, del 2007 al 2009 va ser secretari d'Estat de Benestar Social, Família i habitatge i del 2011 al 2015, va ser conseller general. El seu nomenament ja és oficial. També ha anunciat el de NoëliaSouque, que a diferència del de Bardina, es farà efectiu en les pròximes setmanes, com a secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals. Es tracta de la número 2 d'Acció i, amb aquest moviment, es converteix en la primera persona de l'executiu que no forma part de Demòcrates.