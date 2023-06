El nomenament de les secretaries dels ministeris, publicat al BOPA

Andorra la VellaGovern ha publicat aquest dimecres a través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) els nomenaments de les secretaries dels ministres i el cap de Govern. Destaquen els següents nomenaments: Susanna Fajardo continuarà com a secretària de Xavier Espot, mentre que Christine Pokora assumirà el càrrec de secretària del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró. Per part seva, Betlem Vega ocuparà el lloc de secretària del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré.

En altres nomenaments, Isabel Navarro s'exercirà com a secretària del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i Maria Pilar Agustí ha estat designada secretària de Ramon Lladós, ministre de Finances. Així mateix, Isabel Blasco treballarà com a secretària de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i Anna Maria Riera serà la secretària de la ministra de Salut, Helena Mas.

L'equip ministerial també comptarà amb Sonia Rodríguez com a secretària de Trini Marín, ministra d'Assumptes Socials i Funció Pública; Rosa-Alba Clarà com a secretària del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu de l'executiu, Guillem Casal. Mercè Navarro s'unirà com a secretària de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, mentre que Meritxell Garcia ocuparà el càrrec de secretària de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.