Trini Marín ja és ministra

Escaldes-EngordanyEl jurament dels nous càrrecs del Govern havia de ser a la parròquia d'Escaldes-Engordany. Si a cada nomenament s'escull un emplaçament emblemàtic, aquesta vegada, donat l'origen polític de la nova ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, el lloc ideal era l'escaldenc Prat del Roure. Envoltats de tot el gabinet ministerial i una trentena de familiars, l'excònsol major, a més de César Marquina, Víctor Filloy, Jordi Torres i Judith Pallarés han promès complir la llei i guardar tots els secrets que puguin sorgir durant el desenvolupament de la seva tasca, sota la clàssica promesa del cap del Govern de què "si així ho feu, bon andorrà sereu". Pallarés passa a liderar la cartera d'Afers Socials, Igualtat i Joventut, Filloy, fins ara ministre d'Afers Socials, assumeix la cartera d'Ordenament Territorial i Habitatge, i Torres, que era a Ordenament Territorial agafa el ministeri de Turisme i Telecomunicacions. Per últim, Marquina encapçalarà la secretaria d'Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics.

Durant el seu discurs, Espot ha remarcat que "són les persones adequades per ocupar els nous càrrecs" i els ha empès a complir els objectius del Govern, entre els quals hi ha la transformació digital, l'impuls del comerç i el turisme, l'emprenedoria, el disseny d'una política cultural pròpia o l'acord d'associació amb la Unió Europea. Amb especial referència a Marín, el cap del Govern ha destacat els seus mèrits al comú d'Escaldes i el tracte que ha tingut amb la ciutadania per la seva feina com a cap de l'àrea d'Atenció al Públic de la CASS. "Marín s'encarregarà d'una matèria sensible com és l'administració pública i les relacions institucionals d'un país complex i liderarà el dossier de la participació ciutadana que durant els darrers dos anys he pilotat jo; Ha de ser un projecte transversal per aconseguir una ciutadania més implicada i connectada amb el Govern", ha afirmat Espot.

Per la seva banda, Marín ha avançat que ja està revisant la llei de l'administració pública, "a la qual se li van fer algunes modificacions molt importants", i ha assegurat que té el repte de "millorar la gestió dels tràmits per donar el millor servei" donat que "la pandèmia va provocar un canvi complicat per a totes les administracions". A més, la nova ministra ha explicat que es vol veure amb tots els presidents del sindicat, i que dilluns passat va fer tot el traspàs de la cartera amb la ministra Pallarés, assumint tota la feina i intentant a partir d'ara "fer-ho el millor possible". Entre les seves funcions també hi haurà la relació amb els comuns, i en aquest sentit, Marín ha volgut enterrar qualsevol polèmica entre el Govern i el comú d'Escaldes.

Val la pena recordar que la nova composició del Govern es va produir després de la renúncia, per motius personals, de l'exministra de Turisme, Verònica Canals. La seva marca va desencadenar un reordenament dels ministeris i l'entrada de Trini Marín a l'equip de Govern. El jurament dels nous càrrecs no s'havia pogut fer fins ara perquè Marín havia d'esperar primer al fet que es fes el traspàs de les seves responsabilitats a la CASS.