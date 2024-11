Nova junta a les Joventuts Socialistes amb Clàudia Cunill com a coordinadora

Andorra la VellaAquest dimecres, les Joventuts Socialistes d'Andorra (JSA) han anunciat la nova junta directiva, amb la influencer del Pas de la Casa, Clàudia Cunill, al capdavant com a coordinadora de l’organització juvenil del partit. Aquesta renovació en la direcció juvenil es fa amb l’objectiu d’enfortir la presència de les JSA i de donar veu a una nova generació compromesa amb el canvi.

En el seu discurs d’acceptació, Cunill ha compartit la seva motivació i agraïment: “Avui assumeixo un nou repte, com a coordinadora de la JSA, amb la il·lusió de representar una generació que creu en el canvi. Gràcies als meus companys per la confiança”.

La nova junta també inclou Yoel Ander com a secretari i Joao de Melo com a tresorer, formant així un equip divers i preparat per portar a terme els projectes de la JSA. Pere Baró, president del Partit Socialdemòcrata, ha volgut desitjar sort a la nova direcció de les joventuts del partit, destacant la rellevància de tenir una joventut activa i amb visió de futur. Baró ha expressat el seu suport als joves dirigents i ha subratllat la importància de la seva tasca en l’escena política andorrana.

Amb Cunill com a figura destacada a les xarxes socials, la nova direcció es planteja apropar-se a més joves andorrans, escoltar les seves inquietuds i donar visibilitat a les iniciatives socialdemòcrates.