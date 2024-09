Pere Baró: "Un 'No' a l’Acord no ens assegura mantenir l’status quo, i això ho hem de tenir present"

Andorra la VellaEn un moment de canvis significatius a la política andorrana, Pere Baró, president del Partit Sociademòcrata (PS), s'ha posicionat com una veu fonamental en el debat sobre l'habitatge, les aliances polítiques i la relació amb Europa.

Amb un context marcat per la reorientació de les polítiques del Govern amb l'habitatge, Baró analitza el paper del PS davant les noves estratègies del partit Demòcrates per Andorra (DA), i planteja propostes clares per abordar les necessitats socials del país.

A l'entrevista, Baró comparteix la seva visió sobre la convivència amb altres forces polítiques, les seves expectatives per a l'Acord d'Associació amb Europa, i el paper que jugarà el PS en el futur polític d'Andorra. La seva perspectiva, centrada en el benestar ciutadà, ofereix una mirada fresca i necessària en un moment de transformació política.

Creu que Demòcrates està fent polítiques amb l'habitatge d'una línia més de centreesquerra del que portaven al programa? Aquest gir de DA us obliga a fer polítiques més d'esquerra?

Les polítiques que està utilitzant Demòcrates per Andorra són clarament socialdemòcrates i són les que funcionen, tal com es pot comprovar als països del nostre voltant. La llàstima d’això és que fa anys que anem advertint del problema, que proposem solucions, que les reclamem, que estenem la nostra mà per resoldre-ho com més aviat millor, però no ens han fet cas. Tot i les poques mesures que s’estan aplicant, encara queda molt per fer: com Índex preus de referencia, un registre de la propietat…

Que DA estigui utilitzant mesures de centreesquerra a nosaltres no ens obliga a res, són les nostres polítiques, però falta aplicar-les bé. Ens sentim orgullosos que el Govern, que és antagònic a la socialdemocràcia ideològicament, per fi hagi vist que les propostes són les correctes.

Malauradament, la falta de previsió i les polítiques curtterministes que aplica el Govern ens ha portat a una situació que, amb una altra tarannà, la problemàtica que vivim avui no seria, almenys, tan greu.

Quines propostes farien a banda de la retirada de llicències turístiques i la cessió dels pisos buits?

Cal un registre de la propietat és indispensable per poder fer-ho. Un Índex de preu de referència que és l’eina per aconseguir l’objectiu de tenir habitatges a preu assequible i constitueix un element central per a les polítiques fiscals, de promoció, de rehabilitació, de millora energètica i altres mesures, com ajudes públiques o bonificacions fiscals. També una real definició d'habitatge a preu assequible, mesures fiscals per afavorir l’habitatge a preu assequible, etc...Mesures n’hi ha i fa anys que les proposem des del PS, però manca voluntat política del Govern per tirar-les endavant. Estan més preocupats pels seus votants que per l’interès general.

Com valoreu la convivència amb Concòrdia als comuns? Com pot afectar les discordances entre Concòrdia i el PS envers l'Acord d'Associació?

La relació és bona amb totes les forces presents a les coalicions. Formen uns bons equip i s’estan tirant endavant propostes que, de segur, els comuns de DA no farien. Es van crear uns projectes comunals pensant en la ciutadania i penso que estan assolint els objectius marcats. Porten un any, encara els hi queden tres, i estic convençut que faran molt bona feina plegats. Com a president del PS i ciutadà d’Andorra la Vella estic molt orgullós de la tasca que s’està duent a terme.

El PS sempre ha estat el partit (l’únic) que ha apostat per Europa, des de la seva creació fa més de 20 anys. Nosaltres tenim clares les nostres prioritats i el camí a seguir que per a nosaltres passa per l’Acord d’Associació amb Europa. Un No a l’Acord no ens assegura mantenir l’status quo, i això ho hem de tenir present, sense fer política de la por, però sent realistes de la incertesa que pot crear.

Respectem les postures de cada formació i creiem que és part de la riquesa política que existeixin convergències i divergències amb qualsevol partit polític. El nostre objectiu és el bé de la ciutadania.

4) Judith Casal li va donar suport com a cap de llista, com valora això? Està preparat per presentar-se les primàries del PS?

Molt agraït pel suport, no només per apostar per mi, sinó també per tota l’ajuda que m’estan donant juntament amb la Susanna. En l'àmbit parlamentari tot ha estat nou per mi, és la primera vegada que soc conseller general i elles, amb la seva experiència, em guien i m’aconsellen sempre. Tenir dues companyes així és un luxe. Estic aprenent molt.

A banda, com sempre he fet, estaré on el partit em demani. La riquesa del PS és que existeixen uns procediments per escollir cap de llista.

5) S'han de convocar eleccions després del referèndum de l'Acord si surt el no?

Més enllà de si s’han de convocar eleccions (o no) estem enfocats a explicar bé l’Acord d’Associació a la societat del nostre país. Confiem que surti el SI perquè l’associació amb Europa ens portarà més beneficis (a curt i llarg termini) que desavantatges, tot i que no neguem que també n’existeixen.

6) Com es veu des de l'oposició la falta d'un relleu a DA per Xavier Espot?

Nosaltres estem centrats a solucionar les problemàtiques del país, perquè que la gent hagi de marxar d’Andorra és el pitjor que es pot passar. Solucionar-ho és la nostra principal preocupació.

7) Quan creu que podrien ser les pròximes eleccions?

No ho sabem, però per a quan siguin, estarem preparats.