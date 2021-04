Nova pròrroga a les mesures per contenir la pandèmia

Andorra la VellaEl Consell General ha donat aquest dijous el vistiplau a què el Govern pugui prorrogar per un període de dos mesos les restriccions i mesures previstes en les lleis de sanitat i de seguretat pública. Només Terceravia+Unió Laurediana+Independents i la consellera no adscrita Carine Montaner hi ha votat en contra. En aquest sentit, el president del grup parlamentari de Terceravia, Josep Pintat, ha recordat que estan a l’espera de la resolució del recurs que van presentar el Tribunal Constitucional. “Fins que el Tribunal Constitucional no es pronunciï el nostre vot serà desfavorable”, ha argumentat Pintat, que ha destacat que estan d’acord “amb el fons, però no amb la forma” ja que consideren que abans d’impulsar aquestes mesures seria necessari decretar l’estat l’alarma. Al seu torn, Montaner ha justificat el seu vot desfavorable perquè es “vulnera un dels drets fonamentals com la llibertat” i ha afegit que “és essencial el respecte als valors democràtics i allunyar-nos de la repressió”.

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha justificat la necessitat de la pròrroga tenint en compte que les mesures són vigents fins al 14 d’abril i les dades actuals de l’evolució de la pandèmia. Així, ha defensat que “les mesures adoptades van permetre una lleugera millora en els contagis” i per tant cal continuar prorrogant-les “per protegir la salut pública”. Des de la majoria s’ha defensat la utilitat d’aquestes mesures, encara que comportin certes restriccions, per preservar la salut de les persones. Així, el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Ensenyat, ha destacat que han de servir per “guanyar temps a l’expansió del virus”, per mentrestant avançar en la vacunació i caminar cap a la normalitat. Ha afegit que s’és conscient de la “fatiga” de la població però ha fet una crida a un “nou esforç” perquè “en dos mesos la realitat sigui més esperançadora”. Des de Liberals, Eva López ha fet notar que hi ha tres “motius principals” per prorrogar aquestes mesures: que l’OMS encara no ha decretat la fi de la pandèmia; que la vacunació avança a bon ritme i que cal “evitar la saturació del sistema sanitari i en especial de l'UCI”. Així, ha incidit en que es tracta de mesures “proporcionades” que comporten “petites limitacions als drets individuals” però que en contraposició beneficia els drets generals. Al seu torn, el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha argumentat que es tracta de mesures “preventives per protegir la salut pública” i alhora “proporcionades a la gravetat de la situació”.

Des del PS s’ha votat a favor d’aquesta pròrroga i en aquest sentit la consellera Susanna Vela ha destacat que s’accepta que pugui haver certes restriccions però que ha de ser “de forma estrictament proporcionada” i ha afegit que atès el context sanitari, amb l’augment de contagis i que el percentatge de població vacunada “és reduït”, cal “mantenir tot un seguit de mesures”. En aquest sentit, ha defensat que han de ser de caràcter científic i tècnic i que cal que siguin aplicades de forma “transparent” i amb pedagogia.

Llum verda al Codi de procediment civil

Durant la sessió de Consell General ha estat aprovat per assentiment de tots els grups parlamentaris la modificació del Codi de procediment civil, que ha d’entrar en vigor l’1 de maig vinent. Rossell ha destacat que les modificacions han de servir perquè es puguin aplicar “amb les màximes garanties” els elements tecnològics i logístics i també per corregir certs errors o mancances que s’havien detectat. Ha defensat que amb l’entrada en vigor d’aquest text es millorarà el funcionament de l’administració de la justícia. També ha detallat que ja ha mantingut un seguit de converses amb els grups parlamentaris per fer altres reformes legislatives per “a la millora de la justícia en general” i ha anunciat que la comissió executiva integrada pel Consell Superior de la Justícia i operadors jurídics està “avançant força bé”. Ha afegit, però, que vol mantenir trobades amb batlles, magistrats i fiscals per copsar les seves necessitats i alhora obtenir el seu “compromís” perquè hi pugui haver millores en la justícia. En aquest sentit, ha defensat que cal “un pla de xoc” perquè en dos o tres anys es puguin “buscar fórmules perquè la justícia surti de la situació en què es troba”.

Des de l’oposició el PS ha defensat novament el seu oferiment d’un pacte d’estat ja que tal com ha manifestat la consellera Judith Salazar (que ha intervingut telemàticament) la justícia pateix “problemes que afecten la ciutadania”. En aquest sentit, ha argumentat que caldran canvis i que des del “consens i el diàleg” cal “buscar solucions”. Al seu torn, el president suplent de Terceravia, Joan Carles Camp, ha lamentat que el Codi de procediment civil hagi patit dues pròrrogues per a la seva entrada en vigor i que les darreres modificacions, 71 en total, s’hagin tramitat amb molt poc marge. “M’atreveixo a dir que més aviat que tard” s’haurà de fer una modificació del text, ha dit durant la seva intervenció. Des de la majoria, la consellera Ester Molné ha destacat que la reforma que s’ha fet és “de gran calat” i que no es podia fer de manera “brusca” i que, per tant, ha d’entrar en vigor “quan tothom estigui preparat”. Ha defensat que les dues pròrrogues “han estat més que justificades” i que en aquest temps els professionals han pogut estudiar la llei en “profunditat” i detectar-ne les mancances que ara es corregeixen. “No és res estrany”, ha conclòs.