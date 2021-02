Ordino no té mancança de pisos de lloguer

Andorra la VellaEl comú d’Ordino ha decidit no rebaixar el percentatge de cessió obligatòria en sòl consolidat del 5% actual al 0%, tal com permet la llei de mesures urgents en matèria d’habitatge i millora del poder adquisitiu. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha defensat la iniciativa perquè “de moment” a la parròquia “no hi ha problema d’oferta d’habitatges de lloguer, altre tema és si són assequibles o no”, ha afegit, i ha posat en relleu que aquesta ja és més una qüestió que pertoca al Govern, a través de l’impuls d'habitatges socials, amb la col·laboració dels comuns. Mortés ha fet aquestes manifestacions en la sessió de consell de comú celebrada aquest dimecres i en la qual el conseller de X’Ordino, Enric Dolsa, ha lamentat que ja no se li facilitin les gravacions de les sessions de comú. Ha acusat el cònsol major de ser “com Maduro” i voler ocultar informació, a la qual cosa Mortés li ha respost que en cap cas es vol no facilitar informació, i s’ha mostrat obert a poder-ne parlar en junta de Govern i trobar una fórmula per gravar les sessions. També ha incidit que els enregistraments actuals són una “eina de treball interna”.

D’aquesta manera, Mortés ha explicat, a preguntes de Dolsa, que el comú ha optat per no reduir el percentatge de cessió, d’una banda, perquè no es creu que hi hagi manca de pisos de lloguer i, de l’altra, perquè els ingressos de la parròquia provenen, en gran part, de les transferències del Govern i de les llicències d’obra. També ha manifestat que entre finals de l’any passat i principis d’aquest any s’han posat al mercat una seixantena de pisos, i a més hi ha previst que se’n construeixin més. Una altra qüestió, ha manifestat, és que aquests habitatges siguin “assequibles”, una qüestió que creu que és més social i que hauria de ser abordada des del Govern per tirar endavant habitatges socials, una qüestió per a la qual ha palesat la intenció del comú de cooperar en el que fos necessari. “La cessió del 5% al 0% no arregla res al mercat perquè posem pisos a preu de mercat però no socials”, ha conclòs el cònsol major.

Polèmica per les gravacions

Tal com s’ha manifestat, en la sessió de consell de comú celebrada aquest dimarts Mortés i Dolsa han tingut un intens debat sobre les gravacions de les sessions. Dolsa ha lamentat que ara ja no se li faciliti l’enregistrament, que ell després enviava “als electors”. Ha destacat que aquest fet només pot respondre a la voluntat de la majoria que no hi hagi transparència. “Jo no faig cap manipulació de la gravació; podria entendre el malestar si hagués manipulat les gravacions o n’hagués fet una utilització tendenciosa”, ha destacat el conseller de X’Ordino, que ha afegit que no entén perquè “no es poden fer públiques” aquestes gravacions que ell demanava que se li fessin de les sessions i de la roda de premsa posterior perquè els ciutadans, ha dit, sabessin el que es fa al comú. “Ell [el cònsol] no vol que la informació se sàpigui”, ha remarcat. "Hauré de buscar altra manera de fer per informar”, ha conclòs Dolsa, que ha afegit que no entén “la por de llum i taquígrafs que té el comú d’Ordino”. Mortés ha defensat la transparència de la majoria i ha afegit que no tenen “res a amagar, al contrari”, ha dit, i ha posat en relleu que les actes del consell de comú es pengen i les gravacions, segons l’ordinació del comú, són una “eina interna” per facilitar que es pugui fer la transcripció de les actes. De totes maneres, s’ha mostrat obert a parlar-ne en junta de govern i també amb la minoria per trobar “una fórmula per gravar” aquestes sessions i després poder-les penjar a la web. “No hi ha cap problema”, ha respost el cònsol, que ha retret al conseller de l'oposició que la majoria tingui “les portes obertes” i sigui el mateix Dolsa “qui se les tanqui”.

Durant la sessió de consell de comú Dolsa també ha lamentat que des de la majoria es defensi que el comú continuï tenint deu consellers en lloc de dotze, la qual cosa, ha dit, faria que la minoria pugués comptar amb més consellers. El cònsol major ha justificat que per gestionar el comú n’hi ha prou amb deu consellers i que tampoc no es garantia que l’oposició tingués més membres, ja que dependria dels resultats.

Manca d'agents de circulació

Al seu torn, la consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó, ha demanat pel volum d’hores que els treballadors comunals han de recuperar i especialment els agents de circulació, entre els quals hi ha persones que en tenen "més de 210". El conseller de Gestió i Desenvolupament Humà, Xavier Herver, ha reconegut que hi ha manca d’agents de circulació i que, a més, durant la pandèmia han hagut de fer front a un “excés de treball” i ha recordat que s’està buscant personal. Tudó ha volgut recordar que Ordino és la parròquia on els agents cobren menys i creu que de la mateixa manera que es “mancomunen” certes qüestions com els uniformes també hi hauria d’haver una homogeneïtat en els sous. D’altra banda, ha demanat dades sobre les despeses de Nadal ja que ha manifestat que ella n’ha sumat 45.000 i s’ha qüestionat si no és “massa” en temps de pandèmia, a més ha demanat per què a una sola empresa se li han fet adjudicacions per valor de 13.000 euros. El cònsol s’ha compromès a passar-li la informació.

En la sessió de consell de comú d’aquest dimecres, tradicional per l’arrendament dels cortons a la parròquia (que han quedat deserts), s’ha aprovat la modificació del calendari fiscal per ajornar el termini habitual en el pagament de l’impost sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i la taxa de serveis públics, que s’allargarà fins al 15 de novembre. Tal com s’informa des del comú, es tracta d’una mesura que pretén pal·liar les conseqüències de la pandèmia en un dels sectors més afectats. Una altra resolució que respon “al mateix objectiu” és allargar el termini perquè els bars i restaurants dels casc antic adaptin el mobiliari de les terrasses a la nova normativa, un termini que s’ajorna per segon cop. Els propietaris tindran fins al 15 de març de l’any que ve per complir amb el que estableix l’ordinació.