Ordino es planteja un canvi de model pel que fa a la construcció

OrdinoEl gran volum de construcció que està vivint darrerament la parròquia d'Ordino ha centrat la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous. En ella, s'han aprovat els comptes anuals del 2021 i és on s'ha vist la dependència que té la corporació dels ingressos de la construcció, que representen al voltant d'un 10%. Amb aquesta situació, tant des de la majoria com des de la minoria, s'han instat a treballar per buscar solucions i alternatives per canviar el model de la parròquia.

Ha estat en l'aprovació dels comptes anuals del 2021, quan el conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, ha volgut incidir en la dependència que té el comú dels ingressos per la construcció. "Ens hem d'assentar i veure on volem portar Ordino" perquè està vivint "un creixement urbanístic massa important", ha expressat Dolsa, puntualitzant que en cap s'ha de parar la construcció, sinó que cal "buscar el punt d'equilibri". De fet, el conseller de l'oposició ha avançat que hi ha un projecte molt gran d'edificacions que canviaria completament l'entrada a la parròquia, i ha demanat als membres del comú anar tots a la una i trobar solucions, les quals encara s'han d'estudiar i analitzar. En la mateixa línia han anat les paraules de la consellera de MovemOrdino, Sandra Tudó, qui creu que la construcció no es pot aturar, però sí que cal un altre model per seguir mantenint l'essència de la parròquia. En aquest sentit, ha remarcat l'aspecte cultural de la parròquia, el qual considera que s'hauria de potenciar més a nivell internacional. Tots dos consellers de l'oposició han estat d'acord en el fet que cal trobar una solució com més aviat millor perquè no entrin més projectes grans que després no es puguin aturar.

Des de la majoria s'ha agafat el compromís de treballar conjuntament com més aviat millor aquesta problemàtica. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha expressat que estan a l'espera de tenir els resultats de l'estudi que van encarregar sobre creixement urbanístic. Pel que fa a l'estudi sobre els recursos de l'aigua, el cònsol major ha assegurat que "no tenim problemes d'aigua", i que, per tant, quan es tinguin els dos estudis, s'analitzarà la situació per posar-hi una solució. "S'han de buscar fórmules per trobar un altre model de parròquia preservant l'entorn natural", ha indicat, assegurant que això passa per no massificar la parròquia i trobar fórmules perquè hi hagi una construcció més sostenible i adequada a l'entorn. Com a exemple de la situació que està vivint la parròquia, el cònsol ha indicat que si es desenvolupessin totes les unitats d'actuació que hi ha aprovades, la parròquia experimentaria un creixement de més del 100%, i podria passar dels més de 5.000 habitats que té actualment, a 12.000. Tot i així, ha manifestat que aquesta situació seria el cas extrem, i que no es donarà.

De fet, en la presentació dels comptes anuals del 2021, s'ha vist com Ordino depèn bàsicament de les transferències del Govern, que representen un 50% dels ingressos, i de la construcció que representen un 10% amb 1,2 milions. "Cal buscar altres fonts de finançament", ha remarcat el cònsol. Pel que fa als comptes, hi ha hagut un superàvit de 435.857,74 euros, amb uns ingressos de 12.533.275,95 euros i unes despeses de 12.097.418,21 euros. Del pressupost del 2021, s'ha liquidat el 89,60% de la despesa pressupostada inicialment. En aquest sentit, la consellera de Finances i Pressupost, Maria del Mar Coma, ha exposat que la despesa corrent ha augmentat un 1,75% en relació a l'any passat, degut a l'aturada de serveis i d'activitats que hi va haver. A més, Coma també ha posat èmfasi en el fet que la despesa financera va disminuint, concretament, un 3,61% menys en comparació amb l'any interior.

Quant als ingressos, han augmentat un 1,59%, principalment per la recaptació en concepte de l'impost sobre la construcció, que ha estat d'1,2 milions, molt per sobre del pressupostat. Coma també ha indicat que pel que fa a les inversions, s'han liquidat més de 2,7 milions d'euros del total de 3,6 milions d'euros compromesos en inversions. La principal, han estat els prop d'1,6 milions destinats a la reforma del Centre Esportiu d'Ordino. Finalment, a 31 de desembre de 2021, l'endeutament del comú és d'11,6 milions, que juntament amb l'endeutament de les societats participades, puja fins als 13,1 milions d'euros, el que representa un 113% d'endeutament. Aquest punt del pressupost s'ha aprovat amb l'abstenció de Dolsa i amb el vot a favor de Tudó, qui ha valorat l'esforç de la corporació per reduir el deute.

D'altra banda, durant la sessió també s'ha aprovat l'adjudicació del concurs públic nacional per a la realització dels treballs d'impermeabilització i acabats de la plaça de la Covanella per un import de 491.000 euros. El termini de les obres és de dotze setmanes.

El futur abocador

Qüestionat pels periodistes sobre el futur abocador, el cònsol major ha manifestat que cal trobar alternatives viables. Respecte a la possibilitat que s'ubiqués a Ordino, ha indicat que caldria analitzar els terrenys i estudiar-ho, perquè hauria d'anar adequat a l'entorn. Tot i així, Mortés creu que s'ha de buscar un bon terreny per l'abocador, sigui a la parròquia que sigui, i que després ja es buscarien fórmules de participació de la resta de corporacions per contribuir amb el seu finançament. "És una problemàtica de país", ha manifestat.