Padreny reivindica un fòrum de joves parlamentaris a l'assemblea de l'OSCE

Andorra la VellaEl conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata Roger Padreny ha participat aquest dijous com a ponent la reunió que l’OSCE ha impulsat en el marc del 50è aniversari de l'adopció de l'Acta final de Hèlsinki, que va donar lloc a la creació de l'Assemblea parlamentària d’aquest organisme i que ha comptat amb la participació de diversos joves polítics. La sessió inaugural ha girat entorn a la 'Importance of involving and empowering youth in decision and policy-making to address current and future challenges'.

Padreny, representant del Consell General, ha apostat durant la seva intervenció per la creació d'un "Fòrum de joves parlamentaris dins de l'Assemblea parlamentària de l'OSCE (OSCE-PA)” com a plataforma per introduir les necessitats del col·lectiu dins de les iniciatives parlamentàries que s'impulsin des d'aquest organisme. "Esdevé bàsic que des de les institucions es promoguin noves polítiques amb perspectiva de joventut que siguin el catalitzador d'un canvi de la realitat social dels i de les joves. És a dir, noves polítiques orientades a solucionar els problemes concrets del col·lectiu jove". Una mesura que Padreny ja havia defensat com a representant del Consell General al 'Future Leadership for Political Inclusion in the OSCE Region: A Seminar for Young Parliamentarians', celebrat a Washington el 3 i 4 de febrer del 2020 i que va concloure amb una declaració conjunta que incloïa aquest punt proposat per part de la delegació andorrana.

El conseller Roger Padreny intervé a l'assemblea de l'OSCE

Padreny ha recordat que l'actual és una "generació d'entre crisi, l'econòmica del 2008 i la post-pandèmica actual". Per aquest motiu, considera que la resposta per part de les institucions ha de ser estructural, des dels propis estats però també des del multilateralisme i la cooperació estatal per afavorir, ha dit, "una confiança més reforçada dels joves cap a les institucions nacionals i internacionals".

El conseller general també ha proposat la creació de la figura d'un representant especial en matèria de joventut, dins l'OSCE-PA. Cal promoure, ha dit, des de les institucions internacionals, una política de participació juvenil que impliqui el reconeixement i l'alimentació de fortaleses, interessos i habilitats dels i les joves, oferint oportunitats reals perquè puguem participar en les decisions que ens afecten com a individus i com a grup".