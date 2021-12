El Papa Francesc rep a Xavier Espot

Andorra la VellaEl Papa Francesc ha rebut aquest dilluns en audiència privada al cap de Govern, Xavier Espot, a la Santa Seu. Durant la trobada, ambdós mandataris han tractat les polítiques de recuperació sanitària i de reactivació econòmica que s'estan duent a terme a Andorra en l'actual context de pandèmia, així com els grans reptes de futur que encara el Principat, com són la transició energètica, el repte de la sostenibilitat i l'aposta per la innovació i el desenvolupament sostenible.

Una de les qüestions que s'han tractat en la trobada ha estat la col·laboració establerta amb la Comunitat de Sant'Egidio, que amb l'acord signat l'any 2018, ha permès que Andorra hagi acollit tres famílies de refugiats sirians. El cap de Govern ha explicat al Papa que actualment s'està treballant per poder acollir dues famílies més.

El Papa Francesc i el cap de Govern també han abordat les polítiques de lluita contra el canvi climàtic que està aplicant Andorra. Espot ha traslladat al pontífex el ferm convenciment que té l'executiu en la prioritat de l'acció climàtica, la transició energètica i l'aposta de considerar l'educació per al desenvolupament sostenible com a essencial. També ha refermat davant del Sant Pare el compromís d'Andorra per continuar reforçant un multilateralisme renovat i més efectiu que permeti una actuació concertada entre els Estats per reduir les desigualtats i la bretxa que ha accentuat la pandèmia, així com el seguiment i l'acompliment de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.

Amb posterioritat a l'audiència privada, el cap de Govern, acompanyat de l'ambaixador d'Andorra prop de la Santa Seu, Carles Álvarez Marfany, ha mantingut una reunió amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, i el secretari per a les Relacions amb els Estats, monsenyor Paul Richard Gallagher, amb el qual han tractat l'actualitat política i socioeconòmica i la cooperació entre Andorra i la Santa Seu en diferents àmbits.

En la trobada amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, ambdós han compartit els reptes dels petits Estats i han coincidit amb el seu rol d'exemplaritat davant els reptes globals i comuns com ara la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, han posat sobre la taula la possibilitat de teixir una aliança des de la perspectiva dels petits Estats i treballar conjuntament en accions que impulsin els compromisos adquirits en la passada COP26 celebrada a Glasgow.

El cardenal Parolin ha celebrat la tasca d'acollida que està desenvolupant Andorra en l'acollida de famílies de refugiats sirians i ha apreciat la tradició integradora d'Andorra amb els ciutadans nouvinguts. Durant la reunió Espot ha reiterat la voluntat de rebre al Sant Pare en visita oficial a Andorra.