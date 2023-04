Les paperetes dels vots judicials anaven en doble sobre signat per cada elector

Andorra la VellaLa imatge de policies portant el vot electoral judicial en capses de cartó tancades amb cinta americana va obrir un debat respecte a si hi havia perill o no d'alteració dels vots. El sistema, validat per un organisme internacional que va fer una inspecció abans dels comicis, és pràcticament infal·lible. El vot judicial es passa de les urnes de la batllia a les capses en presència de la policia, dels batlles i de personal administratiu. Cada papereta va en un sobre i posteriorment en un altre sobre i cada elector firma en la part en què s'obre el sobre. Per tant, si es forcés es veuria.

Els vots van custodiats per policies i batlles fines els comuns on tenen lloc les votacions de diumenge. Allà es traspassen en la presència dels interventors que ho vulguin controlar de tots els partits, a més de personal del comú encarregat de fer la recepció. I també estan batlles i policies. S'hauria de fer una conxorxa tan gran entre tanta gent, i no només funcionaris sinó de partits diferents, que és gairebé més fàcil fer frau en el recompte final on hi ha menys gent implicada.

Les sospites de possible frau es basen en el fet que es traslladen en capses de cartó tancades en cinta americana, però la realitat és que el sistema ofereix, segons les fonts consultades, totes les garanties d'antiviolabilitat.