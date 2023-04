La participació se situa lleugerament per sota respecte al 2019, amb un 66,95%

Andorra la VellaLa participació en les eleccions generals ha baixat lleugerament respecte al 2019. Finalment hi ha hagut un 66,95% el que significa un a mica menys que al 2019 quan va ser de 68,32%. Per parròquies, Ordino és la que més ha recollit amb un 76,3, mentre que a Andorra la Vella és la que menys amb un 62,1%. En general, totes les parròquies ha baixat lleugerament, excepte a Sant Julià on el descens ha estat de tres punts. Si al 2019 es va arribar al 70,4%, aquest any s’ha situat en el 67,5%. La no presència d’Unió Laurediana ha portat la participació a la baixa.