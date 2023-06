El partit 'antiCarine' que va morir abans de néixer

Andorra la VellaLes últimes 48 hores abans del tancament de llistes en les passades eleccions generals van ser especialment frenètiques per al partit que havia impulsat Enric Dolsa i que després de mesos d'infructuoses converses arribava amb l'aigua al coll a l'esprint final. Dolsa, segons diferents fonts, havia ideat un partit 'antiCarine' que fos capaç d'agrupar tant els suposats seguidors 'negacionistes' de Montaner, antiGrífols, simpatitzants de dreta dura i opositors als demòcrates de qualsevol pelatge. L'amalgama buscava tant poder pactar en parròquies com Ordino amb el PS per derrotar als demòcrates com poder impedir que Carine Montaner pogués fer llistes parroquials. El conseller ordinenc volia ocupar l'espai al qual clarament aspirava la política laurediana. L'enemistat entre els dos era manifesta per temes personals i perquè tots dos aspiraven a liderar la lluita contra la instal·lació del laboratori de Grífols a Ordino. Dolsa temia que, si Montaner feia llista a Ordino, el vot contra el laboratori es dividiria i facilitaria el triomf demòcrata.

L'ordinenc va fer un 'tour' per parròquies altes buscant un candidat per liderar el projecte. 'Techsi', Masos, 'Calbós'... diferents intents que van fracassar i que el van portar a provar una altra alternativa quan es va aproximar la data per tancar llistes. Dolsa va aconseguir ajuntar en el partit 'antiCarine' a gent diversa com Albert Torres de l'oposició d'Ordino, Joan Masjoan de l'oposició d'Encamp, l'exliberal Amadeu Rossell, Pere Mas com a home de confiança de Dolsa, l'empresària Stéphanie Steinbrecht o l'advocat Alfons Clavera. Els dos últims van baixar del vaixell tot just començar i van quedar els 'representants' de les quatre 'parròquies altes'.

El projecte necessitava un número 1 per liderar perquè Dolsa des del primer moment va descartar ser-hi al capdavant. Davant la certesa que cap dels promotors tenia la 'tirada' per estar al capdavant es va fer una última aposta. Dolsa va contactar Eusebi Nomen que estava a Mònaco on suposadament resideix habitualment. Faltaven 48 hores per tancar les llistes i Nomen va agafar un avió immediatament i es va presentar en poques hores per posar-se al capdavant del projecte. No ho va aconseguir. No van poder tancar llistes i el partit 'antiCarine' va quedar en un projecte nonat. Els motius ja s'explicaran en el pròxim capítol.