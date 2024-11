Patrice Faure, nomenat com a representant del copríncep francès

Andorra la VellaPatrice Faure ha estat nomenat oficialment com a nou representant personal del copríncep francès, Emmanuel Macron, segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Faure, que ja va substituir Patrick Strzoda al gener com a cap de gabinet de Macron, assumeix ara també les funcions de representació del copríncep francès a Andorra.

Així doncs, Faure amplia el seu rol com a home de confiança del president francès, un càrrec que referma la seva influència en els àmbits polític i administratiu de França.

Patrice Faure és un militar de carrera que ha ocupat diversos càrrecs de rellevància en l’administració francesa. Entre les seves funcions més destacades, cal esmentar el seu càrrec com a alt comissari de la República per a Nova Caledònia, on va estar implicat en els moments clau del referèndum d'independència d’aquest territori. També va ser prefecte de Còrsega i la Bretanya, i va exercir com a director de l'oficina del ministre de l'Interior i del primer ministre, amb Bernard Cazeneuve.