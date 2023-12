Patrice Faure serà el nou representant del Copríncep francès

Andorra la VellaPatrick Strzoda deixarà de ser el cap de gabinet d'Emmanuel Macron a partir del 2 de gener i serà substituït pel prefecte Patrice Faure que havia estat l'alt comissari per a Nova Caledònia. Aquest relleu suposarà que Faure també desenvoluparà la resta de tasques del Cap de Gabinet entre les quals està ser el representant del Copríncep francès a Andorra. Strzoda portava com a cap de gabinet des del 2017 i, segons la premsa francesa, el seu relleu s'hauria d'haver produït al llarg d'aquest any, però s'ha allargat fins el 2024 un cop Strzoda ja ha arribat als 71 anys. Faure és un antic militar que va ser l'encarregat de tirar endavant el referèndum de Nova Caledònia on el 96% de la població va manifestar-se a favor de continuar formant part de França.