El patrimoni dels polítics davant notari, però no públic

Andorra la VellaEl GRECO (organisme del Consell d'Europa contra la corrupció) ha fet un informe sobre Andorra on es fixen diferents remarques. Una ha estat que els polítics haurien de fer públic el seu patrimoni per constatar que no hi hagin enriquiments fora de mida. Actualment, la declaració de patrimoni es fa davant de notari, però no es fa pública.

El portaveu de Govern, Guillem Casal, ha indicat que a hores d'ara no està previst que hi hagi un canvi en aquest sentit tenint en compte les característiques d'Andorra i la seva petitesa. Casal ha manifestat que ja es va fer un pas endavant important quan s'ha obligat a la declaració patrimonial davant notari. I ha destacat que el GRECO és conscient de la realitat particular d'un país on l'escàs nombre d'habitants fa que els polítics tinguin una relació molt directa amb un nombre percentualment alt de ciutadans.

Casal ha incidit en què fer públic el patrimoni està relacionat amb posar eines per evitar la corrupció i no amb que es pugui conèixer el patrimoni personal i familiar d'un polític. El portaveu ha comentat que el Consell d'Europa reconeix aquesta particularitat andorrana que no passa en països amb milions d'habitants. EnI Casal ha destacat que s'anirà treballant en una línia de donar cada cop més transparència.