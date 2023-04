Pere López deixa l'escó i renuncia a liderar el PS

Andorra la VellaPere López renuncia a continuar liderant el Partit Socialdemòcrata. En una compareixença aquest matí ha anunciat que deixa l’escó i per tant dona pas a un relleu al capdavant de la formació. Els resultats de les eleccions, on el PS només va aconseguir tres consellers i va ser superat per Concòrdia, han desembocat en aquest final. El seu substitut serà Pere Baró que ocupava el lloc número quatre de la llista.