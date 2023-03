El perfil de Josep Maria Cabanes

Andorra la VellaJosep Maria Cabanes es presenta com a cap de llista de Liberals als pròxims comicis del 2 d'abril amb una proposta que defineix com "l'onada blava". Després de guanyar les primàries i esdevenir el cap de la formació al maig del 2022, l'ex ministre i actual president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca considera que és el moment òptim per aportar la seva experiència a Andorra, segons ell, "el millor país del món". En aquest perfil ens apropem al vessant més humà del candidat de Liberals.

Quants anys té?

65 anys.

Quin és el seu símbol del zodíac?

Pisces (Peixos)

On va néixer?

A Andorra la Vella.

Quina és la seva parròquia de residència?

Sant Julià de Lòria.

Quin és el nombre de germans/es i quin lloc que ocupa? Té fills/es?

Un germà i dos fills. El càrrec que ocupa és de sotsdirector general de Banca País i Relacions Institucionals d’Anbank.

Quina és la professió dels seus pares?

El pare treballava a PHASA (antic FEDA).

Quina és la seva professió?

Sector bancari i polític.

Quins estudis té?

Formació financera.

Teniu cap mascota?

Sí, dos gossos.

Quines són les vostres aficions principals?

El futbol, la muntanya, la natura i el mar.

Quin va ser el vostre primer cotxe?

El primer va ser un Suzuki Vitara.

Quin conduïu de manera habitual actualment?

Condueixo de manera habitual un Mercedes GLE 450.

Què us ha impulsat a implicar-vos en política activa?

El meu amor pel país i per la seva gent.

Què us va animar a presentar-vos a candidat a cap de Govern?

Considero que és el moment òptim en el qual la meva experiència pot ajudar molt al país.

Què és Andorra per vostè?

El millor país del món.

Què és el primer que faríeu quan arribéssiu al despatx de la 3a planta?

Activaré immediatament el millor equip per donar solucions als problemes més greus del nostre país.

Què és el primer que trobaríem a la vostra taula del despatx de cap de Govern?

Una taula al servei del poble.

Acabeu la frase: ‘No es pot fer política sense…’

Estimar el país.