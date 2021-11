Perilla, per l'afer cartogràfic, el parc fotovoltaic del planell de la Tosa

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que si es confirma la divergència amb l'estat espanyol en relació amb el límit fronterer al Planell de Tosa, el terreny on s'està construint el parc solar, "seria prudent" fer una pausa en els treballs d'edificació de la infraestructura. "Potser seria més prudent no avançar cap a una política de fets consumats. S'ha de parlar amb nord Andorrà i la Massana, però reitero que encara no estem en aquest punt", ha asseverat.

Ho ha indicat en la roda de premsa emmarcada en la seva participació en el quart Fòrum de la Pau, en la qual també ha incidit en el fet que en aquests moments "s'està rescabalant tota la informació necessària" per part dels dos països implicats per tal d'esbrinar a qui pertany l'espai i corroborar si realment hi ha una problemàtica "o no existeix". "Tranquil·litat i bons aliments, ens trobem en una fase inicial d'aquest suposat conflicte, ja que encara no s'ha demostrat i estem recopilant tota la documentació necessària", ha exposat.

Espot ha assenyalat que en el cas que finalment hi hagués un conflicte fronterer al terreny, s'hauria de constituir una comissió bilateral per intentar arribar a un acord i delimitar el límit. Tanmateix, s'ha mostrat optimista, tot i afirmar que si existeix aquesta divergència "no serà senzill convocar la comissió", ja que considera que es podria arribar a un acord amb l'espai perquè "som dos països amics i que governen amb sentit comú". A més, ha comentat que el país ja va viure una situació similar amb França pel llac de les Abelletes, al Pas de la Casa, un conflicte que va durar fins al 2012 i es va solucionar amb la delimitació de la frontera. "Hi ha precedents i finalment vam aconseguir arribar a un acord", ha dit.

Quant a l'evolució de l'afer, el cap de Govern ha afirmat que durant la trobada que va mantenir amb la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, van acordar no aixecar més pols amb la temàtica i centrar-se en la recopilació de documents que permetin aclarir el fet. Així, tal com ha assenyalat Espot, aquest divendres s'havia de dur a terme una expedició 'in situ' per part dels agents rurals catalans i dels banders per comprovar on residia el límit fronterer, però s'ha cancel·lat a l'espera que ambdós territoris hagin pogut analitzar la documentació pertinent i que la visita serveixi per verificar si l'anàlisi documental és correcte. "Quan tinguem tota la informació i estigui analitzada serà més útil desplaçar-se personalment al terreny", ha expressat.