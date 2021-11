Pintat critica que el pressupost no s'adequa a la llei de finances públiques

Andorra la VellaEl Govern reitera que preveu finalitzar l'any amb l'endeutament del 49%, el que suposa una millora considerable de l'objectiu establert en el pressupost extraordinari del 2021 aprovat per l'executiu, que situava el percentatge d'endeutament sobre el PIB estimat al 53,7%. Ho ha manifestat aquest dijous al Consell General el ministre de Finances, Eric Jover, durant la presentació davant la comissió de Finances del pressupost per al 2022, en la qual ha asseverat que "pensem que tancarem l'any al 49% i, per tant, no haurem d'arribar fins aquest punt".

En aquesta línia, ha recordat que de cara a l'exercici 2025, quan finalitzi el pla d'equilibri financer activat el 2020 per incompliment de la regla d'or del 40%, "ja ens trobarem sota del llindar amb l'endeutament al 39,7%", un percentatge que ha valorat positivament tenint en compte la recuperació dels ingressos i la tornada a l'equilibri pressupostari "que s'havia produït en les legislatures de Demòcrates".

El titular de Finances també ha fet esment a les crítiques esgrimides pel president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, qui va qualificar de mala gestió pressupostària l'increment del dèficit pel 2021. Així doncs, Jover ha manifestat que les declaracions fetes públiques pel líder del PS "potser són un exercici d'amnèsia o de populisme", ja que "sembla que ho hagi descobert ara" quan es va anunciar a principis del 2021 que el pressupost tenia "elements d'incertesa" i que les "les previsions no s'aguantarien", sobretot per la no obertura de la temporada d'hivern. "No diré que falta a la veritat, però com a mínim amaga una part de la informació, de vegades, el senyor López amb la seva crítica", ha indicat.

Pintat diu que el pressupost no s'adequa a la llei de finances

Durant la compareixença davant la comissió de Finances, el president del grup parlamentari Terceravia, Josep Pintat, ha manifestat que els canvis que l'executiu ha dut a terme al projecte de llei de pressupost "no s'adeqüen a la llei de finances públiques" i ha lamentat que des del Govern no s'hagi tirat endavant una modificació de la legislació per tal d'encabir-los. A més, ha afegit que la nova classificació de les partides "dificulta la feina als consellers generals", ja que considera complicat poder fer comparacions amb els pressupostos d'exercicis anteriors.

Jover ha defensat la tasca executada per l'executiu i ha indicat que les modificacions a la classificació "són relativament habituals", tot posant en relleu que el projecte de llei compleix la normativa fixada a la legislació. "No comparteixo l'opinió del senyor Pintat, estem a l'empara de la llei i només millorem la nostra manera de presentar el pressupost. Considero que perquè dificulti la comparació ens hem de negar a avançar cap als objectius de l'H23", ha asseverat. Tanmateix, ha admès que és cert que la nova classificació "dificulta la comparació" i ha lamentat que "això li provoqui dificultats".

D'altra banda, el polític lauredià també ha posat de manifest els seus dubtes sobre els cent milions de reserves internacional que preveu el text legislatiu, tot exposant que no són recursos propis i que provenen de romanen de tresoreria. El titular de Finances ha afirmat que Pintat "té raó", però ha puntualitzat que el fet de tenir reserves internacionals "ens aporta resiliència i credibilitat envers els organismes internacional i les agències de ràting". I ha assenyalat que "la decisió del Govern és tenir un coixí per gestionar qualsevol crisi i tenir-lo internacional també ens permet explicar-nos i incrementar la nostra resiliència".

Possible nou crèdit del Banc de Desenvolupament Europeu

El ministre també ha avançat algun detall més sobre la negociació que manté el Govern amb el Banc de Desenvolupament Europeu per tancar un acord i accedir a un nou crèdit. D'aquesta manera, ha indicat que les converses evolucionen "de forma adequada", tot i que no ha pogut concretar ni la data ni la xifra del possible nou préstec. Tot i això, ha afirmat que aquest import anirà destinat a projectes de digitalització a l'administració pública i al país en general.

"El Banc mai ha donat un crèdit en aquest sentit, però ara està interessat a prioritzar aquesta línia", ha dit. I ha recordat que si finalment s'atorga la quantia, serà necessari justificar a què es destina, de la mateixa manera que es va fer amb el primer crèdit de Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa el 2020 amb relació a la pandèmia.